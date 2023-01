Inter, ottimismo per Barella. A preoccupare è Calhanoglu: si spera nel rientro di Brozovic

Dopo il deludente pareggio ottenuto in casa del Monza, l'Inter sarà di nuovo in campo questa sera in Coppa Italia contro il Parma. Il tecnico dell'Inter dovrà fare i conti con le assenze.

"Al netto di Lukaku, la situazione che maggiormente preoccupa è quella legata a Calhanoglu. Oggi sia il turco sia Barella saranno sottoposti a esami specifici. Ma se per il secondo c’è un moderato ottimismo, le sensazioni su Calhanoglu sono diverse. Con il Monza aveva lasciato il campo per un affaticamento allo psoas: il timore è che dietro quel problema muscolare si nasconda qualcosa di più. Il centrocampista va considerato a forte rischio anche per la Supercoppa di Riad. Ed è un brutto colpo per Inzaghi, considerando la centralità del calciatore. A questo punto assume ancora maggiore importanza il rientro di Brozovic. Il recupero procede bene, il croato dovrebbe essere a disposizione contro il Milan. Semmai, i timori saranno sulla sua condizione generale, visto che tornerebbe a giocare dopo oltre un mese dalla semifinale Mondiale del 13 dicembre. Nell’attesa, il centrocampo stasera sarà guidato da Asllani", riporta il quotidiano