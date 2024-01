Calhanoglu, i numeri di un calo fisiologico. Ora deve ripartire al massimo

Ma negli ultimi venti giorni, come sottolinea nella sua analisi La Gazzetta dello Sport, il calciatore nerazzurro ha avuto un calo di rendimento e si è visto anche nei voti in pagella oltre che sul campo. Arriva da qualche giorno difficile a livello fisico per un'influenza ma deve ripartire anche lui al meglio, come tutta l'Inter, in questo inizio anno. In palio c'è anche il titolo, solo figurativo, di campioni d'inverno. In passato l'ex calciatore del Milan ha segnato tre volte all'Hellas in otto gare in cui ha incontrato la squadra gialloblù. Solo uno è stato segnato con la maglia nerazzurra, nella passata stagione.