Ibra provoca, Kessie protesta, Calhanoglu segna: la ricostruzione del rigore di Milan-Inter

DAZN ha ricostruito i due minuti intercorsi tra il fischio di Doveri e la battuta del calcio di rigore da parte del turco

Uno dei momenti chiave del derby di domenica sera tra Milan e Inter è stato sicuramente il rigore calciato e realizzato da Hakan Calhanoglu . Ma prima della battuta dell'ex, in area di rigore è successo davvero di tutto. Ecco quanto ricostruito da DAZN, presente a bordo campo: "Da quando Doveri fischia il rigore per il contatto fra Calhanoglu e Kessie e il momento in cui rifischia dopo il check del Var, passano esattamente due minuti. Partiamo dal turco: appena si accorge che è rigore si indica il petto, vuole battere lui. "Lauti, Lauti": si gira verso Dzeko e dice "lascia a me". Lautaro, che è il rigorista, ha già il pallone in mano: si confronta con il turco e poi come a dire "te la senti? vai". Un bacio al compagno e rigore a Calhanoglu, che mette il pallone sul dischetto, pianta i piedi in posizione e non si sposta più.

La Sud capisce presto chi calcerà. In quegli stessi istanti Kessie si confronta prima con Doveri, "mai rigore, vai a guardarlo" e poi con Dzeko: l'interista gli fa notare "tu arrivi dopo, lui mette la gamba prima di te!". Kessie non è del tutto convinto. Contemporaneamente, dall'altra parte dell'area di rigore, Doveri ferma tutti: "Non sento il Var, dovete stare fuori". Qui interviene Ibra, che gli suggerisce malizioso: "Vai là, se non senti vai al Var oh". Il rigore è confermato: Calhanoglu contro Tatarusanu, intorno fischi. Un sospiro e via, come quello che tira Inzaghi: Calhanoglu sbattuto a terra da Dzeko si rialza ed esulta in faccia alla Sud, ricordando in qualcosa quello che fece Ronaldo il Fenomeno a parti invertite nel 2007. Poi l'ex, odiatissimo, torna verso il centro del campo e manda baci alla Curva Nord", conclude l'emittente.