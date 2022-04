Si è riacceso Calhanoglu: “L’addio al Milan, l’Inter e la scommessa da vincere”

Una scommessa da vincere da qui a fine stagione. Corsa scudetto speciale per Hakan Calhanoglu dopo il gol alla Juve

Il Corriere dello Sport oggi ripercorre quanto accaduto e si sofferma sul momento del turco.

Il miglior Brozovic si è visto in tandem con il miglior Calhanoglu. Anche il turco, però, nelle ultime settimane aveva “battuto in testa”. Il rigore, seppure al secondo tentativo, l’ha riacceso. Ora il suo obiettivo è quello di dimostrare di aver fatto la scelta giusta la scorsa estate, lasciando il Milan e accettando l’offerta dell’Inter. Il modo migliore per vincere la sua scommessa, ovviamente, sarà vincere lo scudetto. Solo così, infatti, potrà zittire i suoi vecchi tifosi, che, inevitabilmente, hanno preso male quel cambio di sponda del Naviglio. Se fosse il Diavolo, invece, a prendersi il tricolore, si tratterebbe della più amare delle beffe. E Calhanoglu ha ancora 8 gare per evitare di doverla mandare giù…”, si legge sul quotidiano.