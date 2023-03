GdS – Calhanoglu, obiettivo Champions. Si punta al rientro in Inter-Benfica

"L'Inter resta in sospeso: Hakan Calhanoglu resterà fuori gioco per almeno una ventina di giorni, ma questo è soltanto lo scenario migliore possibile. Gli esami a cui il giocatore si è sottoposto all'Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una distrazione all'adduttore della coscia destra e questo significa niente Fiorentina sabato, niente Juventus in Coppa Italia il prossimo martedì e niente Salernitana del Venerdì Santo. E lo stesso vale per la trasferta di Lisbona e per il Monza. Poi, si vedrà", spiega Gazzetta.it.