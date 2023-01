Inter, Calhanoglu al top. “Livello talmente alto che lo scambio Brozovic-Kessié…”

Per Hakan Calhanoglu la sfida contro il Milan rappresenta sempre un incrocio molto particolare. Il turco, quest'anno, è diventato ancor più protagonista con l'Inter in una nuova veste:

"L'assenza prolungata di Brozovic per infortunio ha spinto Simone Inzaghi a inventarsi la mossa dell'ex rossonero regista, accentrato rispetto alla posizione di mezzala sinistra e preferito al giovane Asllani che ha giocato solo occasionalmente in questo periodo. Calhanoglu ha ripagato come meglio non avrebbe potuto la fiducia del suo allenatore diventando una garanzia. La consacrazione è stata nel gol vittoria al Barcellona in Champions League, il momento che ha invertito la tendenza della stagione nerazzurra partita malissimo. Hakan ha migliorato progressivamente anche le doti di interdizione: nella serata del successo sul Napoli ha strappato gli applausi di San Siro addirittura con una chiusura in area su Osimhen", spiega Tuttosport.