Calhanoglu: “Preparata benissimo, felice di essere ai quarti dopo anni. Il sorteggio…”

Hakan Calhanoglu è stato premiato dall'UEFA come MVP della partita pareggiata dai nerazzurri contro il Porto. Uno 0-0 dolcissimo per i nerazzurri, che hanno così passato il turno in virtù della vittoria dell'andata griffata Lukaku. Lo stesso Calhanoglu è stato intervistato dall'UEFA al termine della partita. Ecco le dichiarazioni del centrocampista turco:

"Non è stata una serata facile e lo sapevamo che sarebbe stata così. Giocare al Do Dragao è difficile a causa dell'atmosfera caldissima e sono una buona squadra. Lo sapevamo e l'abbiamo preparata molto bene, abbiamo difeso molto bene stasera. Ovviamente hanno avuto delle chance di segnare ma non ce l'hanno fatta e siamo felici. Sono molto contento per il club, dopo tanti anni siamo tornati ai quarti di finale"