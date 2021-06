Sky – Calhanoglu, viaggio da Baku organizzato dall’Inter. Prenderà la 11 o la 21

L'ex rossonero sarà domani a Milano per sostenere le visite mediche con l'Inter

Secondo quando riportato da Sky Sport "Il Milan ha fatto un'offerta importante da tempo a Calhanoglu: 4 milioni più bonus per 4 anni. Il giocatore non l'ha presa in considerazione in maniera concreta e si è indispettito dopo che il Milan si era avvicinato a De Paul. Non ha mai detto ok a quella offerta, cercando altre soluzioni. L'Inter ha accelerato dopo quanto successo a Eriksen, aveva bisogno di tecnica e di un giocatore bravo sui calci piazzati. Ha presentato al giocatore un'offerta da 3 anni a 5 milioni, ieri quando la Turchia è uscita ha organizzato viaggio da Baku e domani farà le visite mediche a Milano. L'Inter oggi non può spendere, quindi a zero con determinate caratteristiche ha preso il meglio. Sceglierà la 11 o la 21".