Calvarese: “Non c’è alcun rigore di Acerbi su Osimhen. Lautaro su Lobotka? Non è chiaro errore”

Arbitro troppo vicino all'azione? È un pregio. Sento dire: perché se ha visto, era vicino, allora il Var non può intervenire? È il contrario: più è vicino e più l'errore sarà grande, quindi ti dico per esperienza personale: io in Inter-Fiorentina ho fischiato un rigore per Lautaro che era a due metri. Ho preso un granchio, sono andato al Var e l'ho revocato. Questo fatto che l'arbitro ha visto e il Var non può intervenire leviamolo, anche perché il protocollo non dice questo. Dice che deve intervenire per episodi sfuggiti all'arbitro, ma non dice che se l'arbitro ha visto e valutato allora il Var non deve intervenire. Deve intervenire per cose grandi ed evidenti.