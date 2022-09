Cambiasso: “Bayern? Occhi lucidi se ci penso. Inzaghi? Ha scelto così perché…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Onana non è venuto per fare la riserva, sapevamo ci sarebbe stato un momento di transizione: dovevamo capire quando"

Marco Astori

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della sfida tra i nerazzurri e il Bayern Monaco di stasera: "Se penso al Bayern mi vengono gli occhi lucidi, è speciale: ricordi più belli di quelli non ne ho. Onana non è venuto per fare la riserva, sapevamo ci sarebbe stato un momento di transizione: dovevamo capire quando. Oggi Simone ha scelto lui: è anche vero che nelle ultime partite gli automatismi degli ultimi anni non sono stati chiari come nel passato.

Fare il mister a questi livelli, qualsiasi cosa fai sbagli: quando cambi il portiere fa rumore. I difensori li aveva cambiati sempre, sorprende di più che Barella ha già saltato Liverpool per squalifica. Barella è un giocatore che fisicamente spende tanto, quando non è al 100% risente tanto la sua prestazione: vuole fare tutto e non si accontenta a fare meno. E questo lo paga: la scelta è per avere più palleggio e meno corsa per gestire il ritmo.

E' vero che il non aver vinto lo scudetto posiziona l'Inter in un sorteggio negativo, l'opposto di quello che è accaduto al Milan, che ha un girone con molte più probabilità di passare. L'Inter trova avversari difficili ma che la rispettano per quanto ha fatto nel passato recente: si vive nella storia, ma si controlla il passato recente e l'Inter ha giocato due belle partite col Liverpool nonostante sia uscita".