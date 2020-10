Inter, Conte cambia copione. “Ma il solito fantasma ha bussato alla porta di Appiano”

E’ un Antonio Conte diverso quello che abbiamo visto dall’inizio di questa stagione. Molto più calmo e capace di analizzare lucidamente anche i risultati negativi, cosa che l’anno scorso è riuscito a fare pochissime volte. La Gazzetta dello Sport analizza così il nuovo atteggiamento del tecnico: “Dalla grande bellezza alla ricerca della felicità il passo è stato breve, L’Inter cambia copione, ma il concetto resto lo stesso. La strada da percorrere è chiara a tutti e in fondo al viaggio la meta finale deve essere quella di tornare ad alzare un trofeo. In poche settimane, Antonio Conte ha dimostrato di essere profondamente cambiato nel modo di vivere le partite e le situazioni complicate. E anche di saper metabolizzare il risultato del campo in modo più composto.

Un mese dopo qualcosa non torna: l’Inter continua a ballare dietro, i fantasmi della difficile gestione delle partite sono tornati a bussare alla porta di Appiano e adesso anche la vittoria fatica ad arrivare. Però Conte non è preoccupato. Anzi, alla vigilia della sfida in casa del Genoa appare piuttosto sereno, convinto della forza della sua squadra e della qualità del suo lavoro. E allora non resta che ritrovare la strada maestra, quel successo che avvicina il concetto di felicità piena che l’Inter vuole assaporare a fine stagione. Il percorso e l’umore sono diversi rispetto al passato, quando seppur al comando della classifica Conte non sembrava mai totalmente soddisfatto. Invece oggi, nonostante le frenate, la squadra sta dando al suo tecnico la sensazione di essere sulla strada buona per aprire un ciclo. Che deve essere vincente, a partire da stasera”, si legge.