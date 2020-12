Serie A, Juve-Napoli va giocata: ecco la nuova classifica dopo la sentenza

Come vi abbiamo riportato, il Collegio Di Garanzia del CONI ha ribaltato i primi due gradi di giudizio su Juventus-Napoli e ha stabilito che la partita, annullata lo scorso ottobre, dovrà essere rigiocata.

La sentenza, infatti, ha tolto il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e ha restituito agli azzurri il punto di penalizzazione inizialmente inflitto. A questo punto, in attesa del recupero della partita dell’Allianz Stadium (probabilmente il 13 gennaio), cambia anche il volto della classifica di Serie A. Con tre punti in meno, infatti, la Juventus scende a 24 punti, temporaneamente a -6 dall’Inter e a -7 dal Milan capolista. Al contrario, il Napoli, prima a 23, sale ora a 24, alla pari proprio dei bianconeri e della Roma.

Ecco, dunque, la nuova classifica:

CLASSIFICA: Milan 31, INTER 30, Napoli 24*, Juventus 24*, Roma 24, Sassuolo 23, Atalanta 21, Lazio 21, Hellas Verona 20, Sampdoria 17, Udinese 15, Benevento 15, Cagliari 14, Bologna 14, Parma 12, Fiorentina 11, Spezia 11, Torino 7, Genoa 7, Crotone 6.