Candreva: “Eriksen? L’Inter ha preso un grandissimo. Quando ho visto la punizione nel derby…”

Sarà di sicuro una partita speciale, quella di domenica all’Olimpico tra Lazio e Inter, per Antonio Candreva. Intervistato da Sky Sport in qualità di doppio ex della sfida, il laterale nerazzurro ha parlato non solo della partita contro la squadra di Simone Inzaghi, ma anche del nuovo compagno di squadra e grande acquisto dell’Inter nel mercato di gennaio, Christian Eriksen:

“E’ a un livello alto, internazionale. Sa giocare a calcio, lo vede prima e in maniera differente e lo abbiamo visto anche negli allenamenti. Si è presentato in queste settimane, ho visto il suo calcio di punizione in diretta nel derby e non pensavo finisse in porta perché era distante dalla porta. Abbiamo preso un grandissimo giocatore“.

(Fonte: Sky Sport)