Inter, l’addio di Candreva libera Darmian: onorato il patto con il Parma, si chiude

Dopo aver definito la cessione di Antonio Candreva alla Sampdoria, l’Inter è pronta a regalare un nuovo rinforzo ad Antonio Conte: l’addio dell’esterno classe ’87 libera Matteo Darmian, che ha già raggiunto da tempo un accordo con il club nerazzurro. Secondo Tuttosport, la dirigenza interista può ora onorare il patto siglato con il Parma la scorsa estate:

“La strada che porta alla Pinetina è ormai spianata per Matteo Darmian. Sarà lui il prossimo acquisto dell’Inter: c’era da onorare il patto preso un’estate fa con il Parma e la partenza di Antonio Candreva per Genova ha chiuso il cerchio. I 2.5 milioni che garantirà la Samp ai nerazzurri saranno girati al Parma: quella è la cifra pattuita per il cartellino del tuttofare che Antonio Conte può utilizzare in almeno tre ruoli. Darmian è atteso da un quadriennale a 2 milioni a stagione“.