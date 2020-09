Gds – Inter, futuro in bilico per Candreva. Intanto ieri ha ‘battuto’ tutti. La speranza…

Con l’arrivo di Achraf Hakimi, Antonio Candreva è nella lista dei cedibili. Ma a due settimane dal debutto in campionato contro la Fiorentina si è rivelato il migliore nei test atletici come sottolinea la Gazzetta dello Sport. “La curiosità è questa: ieri mattina Antonio Conte ha fatto svolgere ai suoi giocatori alcuni test atletici, tra cui il famoso K5. Buone le condizioni generali della squadra, soddisfazione diffusa dopo pochissimi giorni di allenamento, a due settimane esatte dal debutto stagionale contro la Fiorentina. Con un “migliore in campo”, se così si può dire: in pole position, nei test, è risultato proprio Candreva“, sottolinea il quotidiano.

Per il giocatore non è semplicissimo trovare una soluzione sul mercato. “E allora, nell’attesa che il futuro si chiarisca, Candreva non smette di correre. Magari nella speranza segreta di far cambiare idea a tecnico e dirigenti“.

(Gazzetta dello Sport)