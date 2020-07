Candreva: “Buttiamo via punti importanti. Anno positivo? Spalletti non aveva fiducia in me”

Antonio Candreva ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con l’Hellas Verona: “Perché non teniamo i risultati? E’ un perché grandissimo questo. Penso che nel secondo tempo avremmo meritato la vittoria, ma c’è sempre un episodio a nostro sfavore. Buttiamo via punti importanti. Europa League? Pensiamo al campionato. Noi ci puntavamo e ci puntiamo. Dobbiamo arrivare alla fine senza rimpianti, dando tutto sul campo. Io penso sempre a far bene in allenamento e a farmi trovare pronto in partita. Spalletti? Forse non aveva fiducia in me perché giocavo poco. Quest’anno qualcosa è cambiato. Quando hai la fiducia dell’allenatore e dell’ambiente riesci a far bene in partita. Il campo è quello che parla. Se non hai l’opportunità di dimostrare il tuo valore, diventa anche difficile”.