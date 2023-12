Capello: “Inter resta favorita per lo scudetto. Il fatto che la Juve giochi prima…”

[…] Certo, l’Inter resta comunque la favorita per la vittoria del campionato. E alla Juve l’infortunio di Kean può creare problemi. Sappiamo quanto i titolari, Vlahovic e Chiesa, siano fragili e perdere il centravanti della Nazionale significa avere le spalle meno coperte per un mesetto. Specialmente in un momento in cui le punte stanno faticando a segnare, anche perché i rifornimenti scarseggiano, a dirla tutta.

Il contrario di quello che accade all’Inter, almeno se ci limitiamo alla Serie A. In Europa, invece, io non ho capito la strategia di Simone Inzaghi. La partita con la Real Sociedad era fondamentale per mettere (sulla carta ovviamente) i nerazzurri su binari meno pericolosi agli ottavi di Champions. E invece, Lautaro in panchina per più di un’ora. Mi chiedo: non era meglio risparmiare all’argentino il secondo tempo con l’Udinese, quando eri già sul 3-0? Ora arriva la trasferta in casa della Lazio, che è stata indigesta a Inzaghi da ex già negli ultimi due anni.