Capello: “Ribadisco il mio pronostico, l’Inter è la favorita per lo scudetto. Conte deve…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello torna sul derby. Nonostante la sconfitta dei nerazzurri, l’allenatore ritiene che la squadra di Conte sia la favorita per vincere lo scudetto.

“Ha raccontato che il Milan può coltivare le sue ambizioni. Quando indossi una maglia come quella rossonera, devi sempre puntare in alto. Ha detto che l’Inter ha potenzialità enormi e ribadisco il mio pronostico: è la favorita per vincere il campionato, ma Conte deve ritrovare qualche giocatore che in estate era finito sul mercato. Bisogna scuotere l’aspetto mentale e far capire a chi era stato messo in discussione che è parte integrante del progetto attuale. A livello tecnico, vedo un’Inter costruita sui due attaccanti. Con il potenziale avanzato che si ritrova è una scelta giusta, ma la difesa in alcuni momenti soffre. Conte deve trovare l’equilibrio giusto. Il lavoro settimanale è fondamentale, ma ora arrivano le coppe europee e per gli allenatori si fa dura”.

(Gazzetta dello Sport)