Capozucca: “Nandez? Zero offerte e non verrà regalato in prestito. Il procuratore…”

Il direttore sportivo del Cagliari ha parlato della situazione di Nahitan Nandez, accostato all'Inter anche per il mercato di gennaio

Intervenuto nel corso della trasmissione di Radiolina, “Il Cagliari In Diretta”, il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, ha parlato della situazione di Nahitan Nandez , accostato all'Inter anche per il mercato di gennaio.

“Sulla verità di queste voci c’è sempre ben poco. Nel caso di Nandez c’è un procuratore molto attivo sui giornali, ma non ci sono offerte. Per noi Nandez è un giocatore importante che dà l’anima per il Cagliari. Quando il Cagliari l’ha acquistato il presidente ha fatto un investimento importante e ora non vedo perché debba regalarlo a una squadra di prima fascia in prestito”.