Lecce-Inter, ormai tutti ammettono: regolarissimo gol di Lukaku. Capuano: “Fischiata una…”

Prima gli ex arbitri, tutti concordi, ora anche i giornalisti. Gli errori di Giacomelli, in Lecce-Inter, hanno pesantemente danneggiato i nerazzurri. Dopo Marelli e Cesari, anche Fabio Ravezzani e Giovanni Capuano hanno ammesso come il gol di Lukaku (oltre all’incredibile mancata espulsione di Donati) fosse ampiamente regolare.

Capuano, proprio rispondendo al direttore di Telelombardia, ha commentato: “Il tema Var resta aperto. Posto che il fischio di Giacomelli è arrivato a pallone in rete, perché non si è riletta l’azione chiedendogli cosa aveva visto? Va bene la valutazione soggettiva, ma fischia una carica che non c’è”.