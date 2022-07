Capuano: “Inter non ha acqua alla gola. Anzi, sceglie prestito per i giovani. E c’è una novità”

"L'Inter non ha l'acqua alla gola per quanto riguarda le cessioni. Un big andrà via, e sarà probabilmente Skriniar, ma l'Inter non ha fretta di cedere, quindi il Psg dovrà allinearsi alle richieste dell'Inter. E questa è una grossa novità rispetto all'anno scorso, quando Hakimi partì ad una cifra vicina alle richieste dell'Inter ma a metà giugno.

Invece quest'anno non hanno questa fretta. E anzi, un'altra cosa che mi ha colpito della giornata di ieri è che l'Inter non è affatto preoccupata di dare i giovani solo in prestito. Non c'è necessità di fare tutto questo tesoretto, l'Inter vuole tenere legati i giovani per valutarli con calma. Per esempio, ieri hanno fatto capire che su Pinamonti sono disposti a prendere meno pur di tenersi una clausola di recompra. E questo fa capire che la necessità di fare cassa non è così pressante".