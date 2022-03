Capuano: “Per i giornalisti da Televideo non si può dire Inter a testa alta. E invece…”

Giovanni Capuano, di Panorama, ha risposto così a chi contestava la valutazione della prestazione dell'Inter contro il Liverpool

"Quindi per i puristi del calcio il concetto di sconfitta “a testa alta” non esiste. Lo sostengono anche diversi giornalisti e opinionisti per i quali, evidentemente, basterebbe il Televideo a fine giornata. Inutile guardare le partite, tempo sprecato. Il nostro ad ascoltarli", il commento stizzito di Capuano.