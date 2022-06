Zhang-Cardinale, incontro sullo stadio previsto. Ma non prestissimo

Scaroniha annunciato oggi che Steven Zhang, presidente dell'Inter, e Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan, si vedranno per il nuovo stadio di proprietà che dovrebbe essere costruito a Milano oppure a Sesto. L'incontro ci sarà ma da quanto filtra dall'ambiente rossonero non è previsto a breve. Perché Zhang è appena rientrato a Milano ma Cardinale rientrerà nei prossimi giorni, non prestissimo. E quando rientrerà in città avrà un'agenda molto fitta di impegni con i rinnovi di Maldini e Massara e la questione Gazidis: non è così scontato che anche l'ad resti.