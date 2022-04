Spezia-Inter, de Vrij a parte con vista sul derby. È l’ora di Gosens?

Il calciatore olandese sta aumentando i carichi di lavoro e precauzionalmente potrebbe saltare la prossima di Serie A per giocare contro il Milan

L'Inter si è allenata alla Pinetina in vista della gara di venerdì con lo Spezia. È la gara che precede la partita di Coppa Italia contro il Milan, deciderà la finalista del torneo. Poi la partita con la Roma e il recupero con il Bologna se il Coni deciderà che dovrà essere rigiocata. La squadra di Inzaghi è al completo, ma il tecnico nerazzurro non manderà in campo - per precauzione - Stefan de Vrij . Nella gara contro il Verona il calciatore è uscito anzitempo per un problema muscolare.

Potrebbe giocare a sinistra, da titolare, Gosens e potrebbe riposare - per una volta - Perisic, l'uomo in più della sfida contro Tudor e i suoi. Tra l'altro è diffidato e potrebbe saltare con un altro giallo la sfida contro la Roma del 24 aprile. Darmian spera in una chance a destra che darebbe respiro a Dumfries. Lautaro si candida per un posto da titolare dopo aver assistito, per squalifica, in tribuna all'ultima gara di San Siro. Potrebbe sostituire dal primo minuto Dzeko.