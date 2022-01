Carnevali: “Sarà difficile trattenere Scamacca e Raspadori. Lucca? Serviranno anche altri”

Giovanni Carnevali ha risposto così alla domanda su Lucca, indicato come possibile sostituto di Scamacca

"Forcing per Lucca dipenderà dalle uscite? Non dipenderà da quello, sarà difficile trattenere quei ragazzi (Scamacca e Raspadori, ndr). Non sarà necessario solo un giocatore come Lucca ma ne serviranno anche altri. Abbiamo acquistato tre giovani in questa sessione di mercato, ci saranno altre trattative e faremo le giuste valutazioni su Scamacca e gli altri. Ci sono state tentazioni in uscita? Finché ci sono richieste, siamo contenti. Ben vengano. Non abbiamo fatto richieste economiche in questa sessione perché se ci fossero state poi offerte congrue, poi avremmo dovuto cedere. Per noi era sufficiente cedere Boga".