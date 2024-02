Così l'ex calciatore: "Simeone ha fatto due finali di Champions e ha vinto la Liga: ma non è bello da guardare. Al momento l'Inter sono contento sia in vantaggio"

Intervenuto negli studi della CBS, Jamie Carragher, ex calciatore, ha analizzato così la vittoria dell'Inter ai danni dell'Atletico Madrid e la prestazione dei Colchoneros: "Simeone ha fatto due finali di Champions e ha vinto la Liga: ma non è bello da guardare. Al momento l'Inter sono contento sia in vantaggio e spero che passino loro, viste anche le statistiche".