Corsport: “Nizza? Casadei vuole il Chelsea. Con l’Inter c’è discorso più ampio”

Dopo Andrea Pinamonti , l'Inter può finalizzare un'altra cessione giovane in questi giorni: quella di Cesare Casadei . Sul classe 2002 si è infatti scatenata una piccola asta internazionale, come scrive il Corriere dello Sport: "Il Nizza si è fatto sotto, ma il centrocampista preferisce il Chelsea. L'Inter e i Blues stanno dialogando per vedere se è possibile trovare un'intesa sulla valutazione del cartellino.

Si tratta di un discorso che va letto in un'ottica più ampia: perché Lukaku è arrivato in prestito dai Blues alla Pinetina (a giugno se ne riparlerà) e perché a Tuchel per il 2023-24 piace tanto Dumfries. Al netto di Skriniar... Insomma, l'asse Chelsea-Inter va tenuto caldo. Per Casadei c'è anche il Sassuolo, che garantirebbe la recompra anche attraverso un gentlemen agreement".