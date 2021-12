Inter, Casadei lancia messaggi a Inzaghi: la Primavera ormai gli va stretta

Il centrocampista classe 2003 si sta confermando come uno dei talenti più interessanti del vivaio nerazzurro

Fabio Alampi

L'ultima gara del 2021 dell'Inter Primavera si è chiusa con un successo per 3-1 sul Torino. Tra i protagonisti, ancora una volta, c'è Cesare Casadei: il centrocampista nerazzurro ha sbloccato il match dopo pochi minuti, e ha disputato l'ennesima, grande partita. Niente di nuovo, insomma, per uno dei talenti più luminosi di tutto il calcio italiano. Sono ormai in molti a scomettere su questo promettente classe 2003, e il suo nome ha sconfinato da tempo i confini del calcio giovanile. Tanto che oggi sono sempre di più quelli che invocano il suo approdo in pianta stabile in Prima Squadra.

Che numeri!

Del resto i numeri testimoniano quanto sia importante per la Primavera nerazzurra: 8 gol in 20 presenze fra campionato e coppe, miglior marcatore della squadra. Un rendimento da attaccante vero e proprio: decisamente non male per uno che di ruolo fa il centrocampista. Ma le statistiche non bastano per spiegare a pieno le sue qualità da calciatore totale: mezz'ala, trequartista, dominante sui palloni alti, pericoloso sotto porta, prezioso in fase di copertura, intelligente tatticamente. Un talento che, a 19 ancora da compiere, sta dimostrando di meritare una chance a un livello superiore rispetto al campionato Primavera.

Inzaghi lo osserva

Le qualità di Casadei non sono di certo una novità per l'Inter, che sa bene di avere tra le mani un potenziale calciatore da Serie A. E il suo rendimento non è passato inosservato neanche agli occhi di Simone Inzaghi, che lo sta monitorando da mesi e che ha già dimostrato in passato di non aver paura a lanciare giovani meritevoli. Basti pensare a Zanotti, portato in Prima Squadra e fatto debuttare poche settimane fa contro il Cagliari. Sotto contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2024, Casadei sa di avere la stima più totale di dirigenza e staff tecnico: toccherà a lui continuare a confermarsi anche nel 2022 e a lanciare messaggi a Inzaghi.