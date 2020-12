Caso Gomez, Capello: “Atalanta non poteva che stare con Gasperini perché…”

Fabio Capello, intervenuto ai microfoni de ‘La Politica nel pallone’ su Gr Parlamento, ha parlato anche del caso Gomez. Il Papu è finito di fatto fuori rosa e sarà ceduto a gennaio dopo la lite con Gasperini.

“La società nn poteva che essere dalla parte dell’allenatore. L’allenatore deve dimostare che tutti i giocatori son importanti, ma non così importanti da rompere l’equilibrio. Il Papu non si è comportato da capitano e Gasperini ha douto prendere una decisione che porterà meno qualità. Ma se l’equilibrio e la mentalità vengono rovinate – ha aggiunto Capello – anche la bravura di uno come Gomez non è sufficiente”