Cassano: “Allegri? A Di Maria ha fatto un gesto di m…a. Ha avuto culo a…”

Intervenuto durante la Bobo TV, Antonio Cassano, ex calciatore, ha commentato così la reazione di Massimiliano Allegri dopo un passaggio sbagliato da Angel Di Maria diventata virale: "Avete visto la reazione di Allegri al passaggio sbagliato da Di Maria? Ha fatto un gesto di merda, da persona che non merita la qualità dell'argentino. Lui va verso la panchina, sbraita come se volesse mandarlo a quel paese: Allegri, hai avuto un culo della Madonna nella vita.