Cassano: “Inter fortunata. Ma che dice Inzaghi? Deve andar via perché…”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter ha sofferto tremendamente. Faranno passare Inzaghi come uno che ha raggiunto un grandissimo obiettivo: no, assolutamente"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni della Bobo TV, Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato così della qualificazione ai quarti di finale di Champions League da parte dell'Inter: "Se dobbiamo essere onesti, tra andata e ritorno l'Inter ha avuto grande fortuna. Sulla carta però l'Inter è molto più forte del Porto. In queste partite devi tenere ritmo, devi avere la qualità che i nerazzurri non hanno: hanno giocato solo palla su e vediamo. In campo internazionale è dura se non hai campioni che fanno la differenza: se Onana non fa la grande parata, si va ai supplementari.

L'Inter ha sofferto tremendamente. Faranno passare Inzaghi come uno che ha raggiunto un grandissimo obiettivo: no, assolutamente. Col Barcellona non aveva niente da perdere se l'è giocata facendo una bellissima partita: contro una squadra molto meno forte e inferiore a lei stessa, l'Inter ha preparato solo una partita difensiva. E' stata un'Inter brutta e fortunata: è andata avanti e siamo contenti, ma al prossimo turno non basta, la fortuna ti va bene una volta. Lautaro? Io stravedo tanto per lui, ma mi aspetto che in queste partite ci sia. Io dal giocatore più forte dell'Inter mi aspetto qualcosa di diverso.

Le dichiarazioni di Inzaghi? Mandatelo via a maggio. Ai tifosi viene buttato il fumo in faccia per prenderli per il culo, stop. Tra andata e ritorno non meriti, hai fatto una partita schifosa: e mi dici che hai meritato e hai fatto la storia per un quarto di finale? Queste parole fanno capire la non grandezza dell'allenatore. Se lo pensa davvero, è un limite: non è un grande allenatore che può portare l'Inter a vincere. Presto parlerà? Cosa vuoi dire? Hai la squadra più forte del campionato e stai facendo cagare. Inzaghi ha tutto il tempo per evolversi, altrimenti farà la fine di Allegri e Mourinho".