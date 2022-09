Cassano: “Inter non ha idea e personalità. Handanovic le ha salvato il culo”

Attraverso un video postato su Instagram, Antonio Cassano ha commentato le vittorie di Napoli, Milan e Inter arrivate nell'ultima giornata di campionato. "Napoli, Inter e Milan hanno fatto tre partite diverse. Il Napoli ha fatto una partita che ha attaccato per 95 minuti, hanno meritato di vincere. Il Milan ha vinto una partita da squadra e di grande cuore. L'Inter non mi è piaciuta assolutamente, il Torino meritava di uscire con un risultato positivo. L'Inter ha giocato male, ma in questo momento qua servono le vittorie per dare entusiasmo".

"L'Inter in questo momento non ha idea, non ha personalità, non ha qualità di gioco e questo mi preoccupa, però allo stesso tempo mi dà fiducia per il futuro. Però l'altro giorno ha avuto difficoltà impressionanti, in tanti giocatori. È stata salvata da Handanovic, che è quello che ovviamente io stesso ho detto che bisogna dare anche spazio a Onana che aveva fatto bene. Handanovic gli ha salvato il culo contro il Torino e se non salva lui la partita rischiavi e meritavi di perdere oppure di non vincere".