Cassano: “Inter mi è piaciuta, ma non può essere a -20. Inzaghi è già via se…”

Intervenuto durante la Bobo TV, Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato così della qualificazione alla semifinale di Champions League da parte dell'Inter: "Nelle due partite l'Inter l'ha chiusa all'andata, ha fatto molto meglio là: ma a San Siro c'era una bolgia devastante, così parti già 1-0. A me l'Inter è piaciuta, ma il Benfica non mi è dispiaciuto: però Goncalo Ramos non ha fatto due buone partite. Ma l'Inter ha meritato, mi è piaciuta tanto: ma sono convinto che anche al ritorno non è stato preparato niente di particolare.

I giocatori si gestiscono da soli in quelle partite, le fanno da soli: le qualità le hanno e vanno da soli. Lautaro ha fatto un gran gol, Dimarco ha messo una palla pazzesca: Mkhitaryan spesso lo vedi in ombra ma è stato ancora decisivo. L'Inter è questa, io non posso pensare che con questa squadra sia a -20 dal Napoli: deve fare 95 punti. Secondo me non ha fatto una partita top, la gente allo stadio li ha accompagnati: però ha meritato la qualificazione.

Inter e Milan secondo me stanno valutando di andare in fondo e vincerla: ma devono calcolare che non sono favorite, in campionato rischiano tremendamente. Lukaku non è quello di Conte, a questo Lukaku preferisco Dzeko: è impacciato, appesantito e non è tranquillo a livello mentale. Inzaghi deve capire che se non vince la Champions League l'ha messo alla porta: se non la vince, ci sarà un altro. Se l'Inter va in finale io tifo Inter: se c'è il Milan col City... Ne riparleremo".