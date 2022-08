Cassano: “Se questo è Gosens, l’Inter avrà un gran problema. Alla fine giocherà…”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così dell’Inter e non solo dopo la 2ª giornata di Serie A: “Il grande merito del Napoli è di Spalletti, che è un genio, lo dicevo già l’anno scorso e lo ripeto, è un fenomeno, a differenza di altri allenatori. Non ha alibi. Inter, Juve e Milan si giocheranno lo scudetto, ma il Napoli è una scheggia impazzita. Sull’Inter c’è poco da dire, lo Spezia si è consegnato, non ha giocato la partita. Gotti è andato a San Siro per fare cosa? Non ho capito come ha impostato la squadra proprio. Io l'Inter quest'anno la vedo molto bene, lascia stare le prime due partite.