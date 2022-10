Cassano: “Inzaghi non voleva Dybala, ma solo Lukaku. L’Inter ha 3 problematiche”

“3 situazioni sono problematiche all’Inter: la prima riguarda Gosens, che l’Inter ha preso e l’allenatore non lo vede, ora è in disparte; la seconda è Sanchez, che a Inzaghi non piaceva; la terza riguarda il mercato, il problema grande sono i soldi e Skriniar per 65 più bonus al PSG era fatta e a 39 avevano già l’accordo per Bremer, con Cairo. Dybala, era bloccato da Ausilio. Ma Inzaghi voleva Lukaku e questa è la conclusione. Dybala all’Inter ci poteva essere, ma Inzaghi voleva solo ed esclusivamente il belga. Inzaghi non voleva Dybala”.