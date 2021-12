Cassano: “Liverpool? Il cuore dice Inter, ma gli do il 20%. Sanchez campione”

Le parole dell'ex calciatore: "Sanchez è questo, non è un giocatore che sta mettendo dentro qualcosa: lui se gioca con chiunque, è questo"

Intervenuto durante la Bobo TV, Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato così dopo la vittoria dell'Inter per 5-0 sulla Salernitana: "La base di Conte è molto importante, però Inzaghi ha dato molta libertà. Sanchez non sta dando, è questo: è un super campione che è diverso dagli altri. Ha una qualità e un'idea di gioco... L'unico simile a lui è Dzeko: Sanchez ha una lingua sua particolare, sa imbucare e fintare, fa gol e assist. Sanchez è questo, non è un giocatore che sta mettendo dentro qualcosa: lui se gioca con chiunque, è questo. Devi aspettarti solo grande qualità. Il sorteggio? Il cuore mi dice Inter, però sulla carta più del 10-15% non gli do. E' la mia idea di calcio: il Liverpool fa un altro sport, giocano in mille modi, ti disintegrano. Io non trovo una pecca in questa squadra. Al massimo dico 20% Inter e 80% Liverpool".