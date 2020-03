Cassano: “Sì ai playoff. La Juve? Se ha tagliato gli stipendi è perché quasi sicuramente…”

La speranza di poter ripartire? Sono d’accordo con Gravina. Ma se eventualmente si ripartisse con gli allenamenti il 3 maggio, servirebbe minimo un mese per la preparazione. Significherebbe arrivare ad agosto e diventa un massacro per l’anno prossimo. Questa è diventata una stagione particolare e quindi servono provvedimenti eccezionali: Io farei i playoff per assegnare lo scudetto, a sei squadre: quarta contro quinta e terza contro sesta, con Juventus e Lazio già in semifinale

Se ha tagliato gli stipendi, è perché quasi sicuramente non si giocherà più questo campionato. Ci sono possibili correzioni se si potesse tornare a giocare? Allora si sarebbe potuto fare di mese in mese. Si sarebbe anche potuto fare a fine giugno, è giusto che il taglio si faccia in Serie A. In Serie B e in Serie C devono trovare la soluzione per non togliere soldi ai giocatori, lì c’è gente che guadagna 3-4-5 mila euro, che ha fatto mutui per la casa, che ha comprato un’auto a rate. I ragazzi che guadagnano meno farebbero una fatica allucinante”.

L’ex giocatore commenta poi l’accordo tra la Juventus e i suoi giocatori per il taglio degli stipendi : “