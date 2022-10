Cassano: “Super partita dell’Inter, non lo pensavo. Asllani? Adesso tutti…”

Attraverso un video postato sulla sua pagina Instagram, Antonio Cassano ha commento il pareggio dell'Inter sul campo del Barcellona. "Il Napoli me l'aspettavo, mi aspettavo meno la grandissima partita dell'Inter perché non pensavo che andasse lì a giocarsi una partita con coraggio e idee. Giocare al Camp Nou colpo su colpo è difficilissimo. Meritavano di vincere, quando l'Inter attaccava gli ha fatto una testa così, ha fatto una grandissima partita".

"All'ultimo Asllani se mette la palla fa 4-3, però ci sta che lì tiri e non è un problema. Adesso tutti gli stanno dando addosso al ragazzino, no. Si è trovato lì e ha tirato, Amen. L'Inter veramente a fatto una super partita e non lo pensavo. Pensavo che difendessero per tutta la partita, invece ha avuto coraggio. Mi è piaciuta, veramente una grande partita dell'Inter".