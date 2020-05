Cavani-Icardi, destini incrociati? Le mosse dell’Inter possono condizionare le scelte del PSG

L’Inter, incassati i no di Dries Mertens e di Olivier Giroud, è pronta a fiondarsi su un altro attaccante in scadenza di contratto: Edinson Cavani. L’attaccante del PSG ha rapidamente scalato le gerarchie delle preferenze della dirigenza nerazzurra, che con i parigini dovrà presto discutere del riscatto di Mauro Icardi. Destini incrociati per i due bomber, come sottolinea il Corriere dello Sport:

“Un giro di goleador che chiama in causa anche Icardi. Ragionamento slegato da Cavani – che a fine stagione può svincolarsi a parametro zero – ma solo all’apparenza. Un’Inter che porta via l’uruguaiano, e magari anche Kurzawa, al Psg potrebbe incidere nella scelta di Leonardo circa i 70 milioni da versare per Maurito“.