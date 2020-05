Cds – Cavani all’Inter per sanare un grande fastidio di Conte. Werner? L’Icardi di Germania: con Lukaku…

Il Corriere dello Sport, in un commento a firma di Alberto Polverosi, analizza le strategie dell’Inter sul mercato. Soprattutto dopo le dichiarazioni di ieri di Tronchetti Provera, si è aperta la caccia alla coppia migliore, passata e futura.

“Meglio Cavani-Werner o Lautaro-Icardi? Dilatando, ma nemmeno tanto, le parole di Tronchetti Provera si ha un’idea del futuro attacco interista, senza Lautaro Martinez (che Messi chiama e reclama a Barcellona), ancora senza Icardi (che a Parigi vive bene), con Edinson Cavani e Timo Werner. La domanda formulata all’inizio ha però un difetto di base perché le due coppie sopra citate raramente sarebbero coppie titolari: nell’Inter di Conte il posto da centravanti appartiene a Lukaku. Per cui dobbiamo chiederci quale dei quattro attaccanti è più adatto alle caratteristiche del belga.

Lautaro Martinez lo abbiamo visto all’opera con Lukaku e continueremo a vederlo nella prossima fase di questa stagione. Schierandoli in verticale, Conte li ha aiutati a trovare un’intesa che ha prodotto 28 gol in campionato, non pochi. La coppia era forte e aveva (avrà) margini di miglioramento. Su Icardi potremmo discutere una vita intera, ma sarebbe pura accademia perché Maurito nel calcio del salentino non c’entra niente e lo si è capito bene fin dalle scelte iniziali. Icardi vive di una luce propria tutta per sé, non ha intenzione di illuminare un compagno che, grazie al suo lavoro, faccia gol al posto suo. Discorso chiuso.

Discorso interessante, invece, per Cavani. Che non sarebbe il sostituto di Lautaro, ma di…Dzeko, il cui mancato acquisto ha indispettito a più riprese l'allenatore dell'Inter. L'uruguaiano ha 33 anni, in carriera ha segnato 353 gol, ma nell'ultima stagione parigina ha capito che con quella maglia la sua storia è esaurita. Cavani è un attaccante "svariatore", termine che nel Devoto-Oli non esiste ma che può dare l'idea. Esiste infatti svariatezza che significa "molteplicità differenziata".

Cavani è questo, uno che svaria moltiplicando gli sforzi e differenziando il lavoro per favorire il movimento del compagno, per metterlo a suo agio e per avvantaggiare tutta la squadra. In più segna. Con uno così è facile fare coppia, sia per Lukaku che per Timo Werner.