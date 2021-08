CdS – Correa fuori dal progetto Lazio: sondaggi di Inter e club di Premier, l’agente…

Il futuro di Joaquin Correa è in bilico: l'argentino è fuori dal progetto di Sarri alla Lazio e attende un'offerta ufficiale

Come riferisce il Corriere dello Sport, il club di Lotito e il calciatore attendono un'offerta ufficiale che non è ancora arrivata. L'agente del calciatore sta lavorando per trovare una soluzione che accontenti tutti, ovvero far cambiare maglia all'argentino e far incassare almeno 30 milioni dalla sua cessione.