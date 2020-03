Cds – Dal Pino-Zhang, procede il discorso della causa per diffamazione. Certe affermazioni…

Il presidente della Lega Calcio, Paolo Dal Pino, è pronto a querelare Steven Zhang. Il presidente nerazzurro, dopo l’attacco arrivato sui social, non ha risparmiato critiche nemmeno nelle successive interviste rilasciate nei giorni scorsi. “Parallelamente procede il discorso della causa per diffamazione: Dal Pino ha dato mandato ai suoi legali di raccogliere tutto il materiale relativo alla vicenda, non solo la story di Instagram, ma anche, per esempio, il testo delle interviste rilasciare a Londra da Zhang e del suo intervento all’evento organizzato dal Financial Times. Perché certe sue affermazioni, visto che sono state pure reiterate, hanno ulteriormente peggiorato la situazione“, sottolinea il Corriere dello Sport.

