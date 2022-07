CorSport – Dybala, l’Inter torna in gioco solo se interviene…la Juve

Secondo il quotidiano, per Dybala l’Inter sembra ormai fuori gioco. Non cerca altri attaccanti, come ha ribadito Inzaghi martedì scorso

Sembra essere ormai fuori dalla corsa, l'Inter, per Paulo Dybala. E' quanto riportato dal Corriere dello Sport, che spiega come sia oggi la Roma la candidata seria per arrivare alla Joya. Si legge: "Dopo le esitazioni dell’Inter la soluzione migliore per Dybala sarebbe la Roma, ma deve scendere almeno a cinque milioni d’ingaggio. Una grossa decurtazione rispetto ai nove che a ottobre aveva pattuito con la Juventus. L’Inter sembra ormai fuori gioco. Non cerca altri attaccanti, come ha ribadito Inzaghi martedì scorso.