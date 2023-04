CdS – Inter-Benfica, a Calhanoglu le chiavi del centrocampo: al suo fianco…

Le possibili scelte di Simone Inzaghi per l'importantissima gara di domani in Champions League contro i portoghesi

Hakan Calhanoglu tornerà regolarmente in mezzo al campo per Inter-Benfica. Il turco, già rientrato contro il Monza a gara in corso, ha smaltito definitivamente l'infortunio e guiderà la mediana verso il sogno che si chiama semifinale di Champions League. Lo conferma anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina.