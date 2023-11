CdS – Inter, cambio di passo negli scontri diretti: rispetto all’anno scorso…

Il cambio di passo dell'Inter è evidente. Perché il primo posto in classifica è frutto di una continuità mai raggiunta la scorsa stagione. E questo lascia sicuramente ben sperare. Anche il Corriere dello Sport, in vista della gara con la Juventus, sottolinea un aspetto del rendimento nerazzurro. Si legge infatti: "Nella passata stagione - prendendo come riferimento le prime otto del campionato - i nerazzurri conquistarono la metà dei punti (1,5 di media, ora il doppio, come la Juve passata da 1,28 a 2,5) a disposizione, vincendo 7 scontri diretti e perdendone però altrettanti.

Il bottino attuale supera già la metà di quanto raccolto l’anno scorso in metà delle partite, facendo meglio di tutte le altre rivali nei big match, anche di quelle che hanno disputato più scontri al vertice in questo primo scorcio di stagione. Il cammino è soltanto all’inizio, i dati non possono che essere parziali, ma è evidente la continuità di risultati trovata dalla squadra di Inzaghi sia contro le grandi che contro le piccole, facendo risaltare come mero incidente di percorso gli unici due inciampi stagionali (entrambi a San Siro) tra la sconfitta con il Sassuolo e il pari in rimonta subito dal Bologna.