CdS – Inter, oggi CdA straordinario: due nuovi ingressi. Il main sponsor…

Novità attese dal consiglio d'amministrazione in programma nella giornata di oggi

Giornata importante oggi in casa Inter e non solo per l'inizio del ritiro agli ordini di Simone Inzaghi alla Pinetina. Il Corriere dello Sport sottolinea l'altro motivo: "Oggi intanto consiglio d'amministrazione straordinario con cambio dello statuto per aumentare i membri del board. Zhang sarà collegato dalla Cina. Uscirà Tom Pitts, uno dei due rappresentanti di Lion Rock Capital (il fondo resta azionista e rappresentato da Daniel Tseung), mentre entreranno due consiglieri indipendenti vicini ad Oaktree, Carlo Marchetti e Amedeo Carassai. Va avanti la trattativa con il nuovo sponsor che dovrebbe essere un'azienda che lavora nell'ambito della tecnologia".