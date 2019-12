CdS – Inter, Conte deve tornare sulla difesa: c’è un numero che fa pensare

La difesa dell’Inter finisce sul banco degli imputati. Il Corriere dello Sport parla dei numeri fatti registrare da chi lavora in retroguardia. Nelle prime cinque partite di campionato erano stati cinque i“clean-sheet” di Handanovic, le volte insomma in cui il portiere nerazzurro è riuscita a tenere immacolata la sua porta. Contro la Fiorentina è arrivato il gol all’ultimo minuto e un pareggio forse deludente per chi ormai aveva pregustato i tre punti. Dopo le prime cinque gare di campionato la difesa nerazzurra ha sempre subito una rete almeno, tranne con Torino e Roma. In Champions invece 0 alla voce gol incassati si è registrato solo con il Borussia, al Meazza.

E il giornale sportivo fa notare che questi non sono numeri da Conte, nel senso che solitamente le squadre dell’allenatore nerazzurro hanno tra le loro caratteristiche una difesa solida. “A questo punto, si deve parlare di un difetto da correggere. Peraltro, le reti incassate sono state spesso simili, arrivate in situazioni tattiche simili, cioè con la difesa schierata e non in contropiede. L’eccezione con la Fiorentina e il gol di Vlahovic”, scrive il CdS.

I problemi potrebbero derivare dal modulo. Se De Vrij ha giocato a tre anche con la Lazio, non è stato così nelle esperienze passate di Godin e Skriniar. E tra l’altro lo slovacco ha giocato tutte le partite, il suo rendimento potrebbe anche essere influenzato dalla stanchezza. Come nel caso di Brozovic, il centrocampista più vicino ai difensori. Anche lui ha giocato tutte le gare, ha saltato venti minuti di una partita, poi è stato sempre in campo. E sabato, col Genoa, non ci sarà, è squalificato.

(Fonte: CdS)