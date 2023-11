CdS – Inter, così gli scontri diretti fanno meno timore: score stagionale perfetto

L'Inter quest'anno non fa sconti a nessuno. In dodici partite ha battuto in scioltezza grandi e piccole, concedendosi due soli inciampi in gare nelle quali avrebbe sicuramente meritato di più. Contro le big, in particolar modo, il rendimento è sicuramente convincente. Lo sottolinea il Corriere dello Sport di oggi: "A questa andatura anche gli scontri diretti incutono meno timore. Fin qui l’Inter nei big match non ha sbagliato nemmeno un colpo. Per Simone Inzaghi sarà questo uno dei punti fermi in vista della supersfida a Torino contro la Juve del 26 novembre. Un ruolino con quattro vittorie su quattro all’attivo, dai larghi successi contro Milan e Fiorentina alle sfide più tirate contro Roma e Atalanta, decise di misura dopo essere state in bilico fino all’ultimo.