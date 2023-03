CdS – Inter, due big match all’orizzonte: Inzaghi studia le scelte per l’attacco

In tal senso bisognerà capire quali scelte farà in attacco Simone Inzaghi. Spiega il Corriere dello Sport: "La gara di La Spezia sarà la prova generale per il ritorno con il Porto. Vale a dire che servirà per capire chi sarà titolare di fianco a Lautaro al Do Dragao. Senza contare che, subito dopo, ci sarà pure il big-match con la Juventus. Il tecnico piacentino aspetta il segnale giusto. Cercherà di coglierlo innanzitutto negli allenamenti alla Pinetina. Del resto, non è che abbia troppe alternative. Non è scontato, infatti, che Correa torni a disposizione con lo Spezia. Dei tre nerazzurri in infermeria, il più vicino al rientro è Dimarco. La conseguenza è che, là davanti, il Toro, Lukaku e Dzeko dovranno continuare a fare gli straordinari".