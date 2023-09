CdS – Inter, il segreto per lo scudetto può essere un’arma della scorsa stagione

Simone Inzaghi dovrà ricorrere a tutti gli elementi a disposizione per rotazioni efficaci durante la stagione

L'inizio di stagione dell'Inter è sicuramente confortante. E' nelle prossime gare, attraverso necessarie conferme nel tempo, che si definiranno le ambizioni della squadra di Simone Inzaghi. Bisogna tenere il ritmo per arrivare infatti a sognare in grande. Lo spiega anche il Corriere dello Sport di oggi. Questo il focus: "Serviranno altre partite per certificare la nuova continuità nerazzurra, visto che proprio quella è mancata nelle scorse due stagioni. Ma c’è una rosa più ricca a livello di alternative e di soluzioni che aiuterà certamente Simone. E il segreto potrebbe essere ripetere quanto accaduto nel finale della scorsa stagione: nel momento più difficile, infatti, l’Inter ha infilato una vittoria dopo l’altra, con alternanza e rotazioni continue nell’undici titolare.